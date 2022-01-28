SpaceX планирует совершить в 2022 году 52 запуска

Компания SpaceX планирует запустить 52 миссии в этом году, в среднем до одной в неделю. Об этом рассказала Сандра Магнус из консультативного совета NASA по аэрокосмической безопасности (ASAP).

Магнус отметила, что это «невероятный темп», но напомнила о необходимости жесткого контроля безопасности всех запусков со стороны NASA и SpaceX. Она не уточнила, включают ли 52 запланированных запуска испытательные полеты прототипов ракет Starship.

В 2021 году SpaceX успешно провела 31 запуск, что побило рекорд в 26 запусков в 2020 году. В 2022 году она провела уже 3 успешных запуска ракеты Falcon 9, которая доставила на орбиту спутники Transporter-3 и Starlink. Еще 2 миссии стартуют до конца месяца. График миссий SpaceX на 2022 год также включает в себя несколько полетов с экипажем, в том числе для NASA.

Ключевым фактором успеха SpaceX – это повторное использование ракет Falcon 9 и Falcon Heavy, приземляя ракетные ускорители и восстанавливая носовую часть после запуска. Руководство компании заявило, что повторное использование ракет позволяет снизить стоимость запусков до 30 млн. долларов каждый с обычной стоимости в 60-90 млн. долларов.