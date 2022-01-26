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Состоялся глобальный запуск серии Redmi Note 11

Redmi Note 11

Компания Xiaomi представила серию смартфонов Redmi Note 11 на международном рынке. Будет доступно сразу четыре модели: базовая Note 11, Note 11S, Note 11 Pro и Note 11 Pro 5G. Все аппараты работают под управлением MIUI 13 на базе Android 11.

Redmi Note 11

Redmi Note 11 Pro 5G – топовая модель серии. Смартфон оснащается 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Hz и яркостью до 1200 нит. В основе лежит процессор Qualcomm Snapdragon 695, поддерживающий работу в сетях пятого поколения. Есть поддержка карт microSD объемом до 1 Tb.

Основная камера имеет главный датчик разрешением 108 Мп (Samsung ISOCELL HM2), широкоугольный модуль на 8 Мп и макро-модуль на 2 Мп. Фронтальная камера разрешением 16 Мп. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Есть поддержка NFC, 3,5-мм разъем для наушников, ИК-порт для управления бытовой техникой, стереодинамики и боковой сканер отпечатков пальцев.

Redmi Note 11

Redmi Note 11 Pro отличается от 5G-версии процессором MediaTek Helio G96 без поддержки 5G. В основной камере есть дополнительный датчик глубины на 2 Мп. Во всем остальном модели полностью идентичны.

Redmi Note 11S получил 6,43-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Hz, процессор MediaTek Helio G96, поддержку карт microSD до 1 Tb, аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, стереодинамики и такой же набор камер, как в Redmi Note 11 Pro.

Redmi Note 11 – базовая модель серии. От S-версии смартфон отличается процессором Snapdragon 680, основной камерой на 50 Мп и фронтальной на 13 Мп. Остальные характеристики у моделей одинаковые.

Цены:

  • Redmi Note 11 Pro 5G: 6/64 Gb- 329 долларов, 6/128 Gb – 349 долларов, 8/128 Gb – 379 долларов;
  • Redmi Note 11 Pro: 6/64 Gb- 299 долларов, 6/128 Gb – 329 долларов, 8/128 Gb – 349 долларов;
  • Redmi Note 11S: 6/64 Gb- 249 долларов, 6/128 Gb – 279 долларов, 8/128 Gb – 299 долларов;
  • Redmi Note 11 -4/64 Gb- 179 долларов, 4/128 Gb – 199 долларов, 6/128 Gb- 229 долларов.

Redmi Note 11 и 11S поступят в продажу 28 января, Pro-версии — в феврале.

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