Sony представила саундбар с виртуальным объемным звуком
Компания Sony представила звуковую панель HT-S400 с функцией виртуального объемного звучания. Саундбар со 2.1-канальной системой выполнен в классическом дизайне и укомплектован сабвуфером. Благодаря поддержке технологии S-Force Pro Front Surround акустическая система обеспечивает виртуальное объемное звучание при просмотре фильмов. Для своего класса это довольно мощная система — суммарная выходная мощность новинки составляет 330 Вт.
Подключение устройства к телевизору осуществляется по HDMI, оптическому кабелю или Bluetooth-каналу. В конструкции саундбара для повышения качества звука используются фирменные динамики X-Balanced Speaker Unit. На фронтальной панели предусмотрен небольшой информационный OLED-дисплей.
Цена Sony HT-S400 составляет 300 долларов. Продажи начнутся в апреле 2022 года.