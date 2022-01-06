Sony представила прототип электрического кроссовера Vision-S 02

Компания Sony на выставке CES 2022 представила прототипы электрокара Vision-S EV, который был анонсирован два года назад на том же мероприятии, и электрического кроссовера Vision-S 02.

Кроме того, компания объявила о запуске нового подразделения по созданию электромобилей. Подразделение Sony Mobilty будет образовано весной 2022 года, с его помощью компания «изучит возможности выхода на рынок автомобилей».

Sony разместила несколько видеороликов на платформе YouTube, показав ключевые особенности прототипов электромобилей серии Vision-S. Они позволяют ознакомиться с интерфейсом системы управления новинок, а также с возможностями дистанционного управления через 5G-модем в режиме реального времени.

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Семиместный электрический внедорожник Vision-S 02 построен на той же платформе, что и седан Vision-S. Длина кроссовера составляет 4,85 м. Vision-S 02 имеет пару двигателей мощностью 200 кВт, по одному на каждую ось, поэтому он будет обеспечивать полный привод и общую мощность 536 л.с. Автомобиль получит четыре десятка датчиков безопасности для водителя и пассажиров. В салоне будут доступны различные развлечения, включая аудиосистему и видеоигры через удаленное подключение к PlayStation. В салоне будет не менее шести экранов.

Дата появления коммерческих версий электрокаров Sony пока не объявлены.