Sony представила новую линейку телевизоров BRAVIA XR 2022 года

Компания Sony в ходе выставки CES 2022 представила обновленную линейку телевизоров BRAVIA XR, включая модели Master Series Z9K 8K и X95K 4K на базе технологии Mini LED, модели серии Master Series A95K, OLED-телевизоры Master Series A90K и A80K, а также серию X90K с LED-подсветкой.

Все новинки оснащены процессором Cognitive Processor XR, на базе которого работают фирменные технологии для создания эффекта полного погружения при просмотре контента. Технология XR Backlight Master Drive в моделях Z9K и X95K с высокой точностью управляет подсветкой Mini LED нового поколения, обеспечивая насыщенный и глубокий черный цвет, а также естественные оттенки без бликов и ореолов вокруг светлых участков. Благодаря процессору Cognitive Processor XR в полной мере реализуется технология XR Triluminos Max в новом телевизоре A95K, в котором OLED-матрица с помощью миллионов отдельных самоподсвечивающихся пикселей способна передавать больше оттенков.

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За высокоточное пространственное позиционирование звука в OLED-телевизорах отвечает технология Acoustic Surface Audio+, а моделях с LED-подсветкой — Acoustic Multi-Audio. Обновленный модельный ряд также поддерживает новые функции, которые позволяют точнее настроить конфигурацию и улучшить любимые приложения.

Кроме того, совместно с Netflix компания Sony представила режим Netflix Adaptive Calibrated Mode, при котором телевизор автоматически регулирует обработку изображений в зависимости от окружающего освещения. Новый режим калибровки Sony BRAVIA CORE Calibrated Mode автоматически настраивает качество изображения на экране, чтобы отображаемая картинка лучше соответствовала исходному видению создателей.

Все телевизоры BRAVIA XR 2022 года получат маркировку «Превосходно для PlayStation 5», гарантирующей наличие функций «Автоматическая Калибровка HDR» и «Автоопределение Режима Изображения».

Sony также представила новую камеру BRAVIA Cam, которая автоматически распознает местоположение пользователей и соответствующим образом оптимизирует изображение и звук. Она поддерживает управление жестами, может быть использована для видеочата, способна распознать, когда пользователи больше не находятся перед телевизором, автоматически уменьшая яркость дисплея для экономии энергии и предлагает множество других возможностей.

Информация о ценах и сроках выхода телевизоров Sony BRAVIA XR 2022 будет объявлена позже.