Softprom подписал дистрибьюторский контракт с Primeur, Data Integration Company

Softprom, Value Added IT Distributor и Primeur, Smart Data Integration company, подписали дистрибьюторский контракт. Согласно договора, Softprom займется продвижением и дистрибьюцией решений компании Primeur, в Центральной и Восточной Европе, странах СНГ, Грузии и Украине.

«Мы очень рады партнерству», — говорит Стефано Муссо, генеральный директор Primeur, — вместе с Softprom мы стремимся сделать наше предложение и наши ноу-хау доступными для всех тех компаний, которым необходимо ускорить и упростить процессы интеграции данных. Это сотрудничество позволяет нам и дальше увеличивать наше присутствие на международных рынках».

Решение компании Primeur — Data One, включает в себя четыре независимых, но взаимодополняющих модулей:

Data Mover — многопротокольное, много платформенное, управляемое и безопасное корпоративное решение для передачи файлов, способное создать плавный и безопасный поток обмена данными между различными приложениями.

Data Watcher — решение для непрерывного мониторинга и управления потоками данных. Обеспечивает видимость и полный контроль над потоками данных от источника до места назначения, включая преобразование.

Data Shaper — простое в использовании программное обеспечение, которое поддерживает преобразование в любой формат данных — плоских файлов, CSV, XML, Excel, базы данных, EDI, отраслевых форматов (HIPAA) и т. д. Также поддерживает разделение файлов, преобразование, маршрутизация, агрегирование и обогащение для поддержки различных бизнес-потребностей.

Data Privacy — решение для соответствия GDPR, разработанное для удовлетворения потребностей сотрудников по защите данных, ИТ-специалистов, руководителей по безопасности. Модульный, многоязычный и многопользовательский.