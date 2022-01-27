Сервис WeTransfer отменил IPO из-за нестабильности рынков

Нидерландский сервис для передачи больших файлов WeTransfer отменил IPO накануне листинга на фондовой бирже Euronext в Амстердаме. Об этом сообщается на сайте компании.

WeTransfer объяснил это решение «нестабильными рыночными условиями», отметив значительный интерес со стороны инвесторов.

«Хотя мы решили не продолжать листинг из-за нестабильных рыночных условий, наше стремление удовлетворить потребности нашего глобального сообщества из 87 млн. активных пользователей в месяц остается таким же сильным, как и раньше», — сказал генеральный директор WeTransfer Гордон Уиллоуби.

Он также добавил, что компания продолжит следовать своей стратегии и траектории роста, отметив, что сервис извлекает выгоду из новых возможностей.

20 января компания установила ценовой диапазон для предстоящего IPO. Сервис планировал привлечь в ходе размещения 125 млн. евро (140 млн. долларов). Акции были оценены в диапазоне 17,5-20,5 евро (19,7-23,1 долларов). При размещении по верхней границе диапазона оценка WeTransfer составила бы 716 млн. евро (более 807 млн. долларов). Ожидалось, что первым днем торгов станет 28 января.