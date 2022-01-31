Сериал по Halo получил дату выхода и новый трейлер

Стриминговый сервис Paramount+ скоро выпустит новый сериал Halo по мотивам одноименной игровой вселенной. Создатели сериала в своем официальном микроблоге представили новый трейлер и дату премьеры.

Экранизация Halo расскажет историю войны людей против неудержимого инопланетного союза Ковенанта, нацеленного на уничтожение человечества. Креативный директор франшизы Фрэнк О’Коннор сказал, что действие сериала Halo происходит в альтернативной временной шкале. Сериал описывает похожие события, но создателям была предоставлена творческая свобода, чтобы рассказать историю по-своему. Поэтому между сериалом и играми могут быть серьезные различия.

Новый трейлер демонстрирует основных участников, включая спартанца Мастера Чифа в исполнении Пабло Шрайбера (Pablo Schreiber) и ИИ-помощника Кортану, которую играет Джен Тейлор (Jen Taylor). Режиссером выступает Отто Батхёрст (Otto Bathurst), известный по фильму «Робин Гуд: Начало».

Премьера сериала по мотивам Halo состоится 24 марта 2022 года.