Самые сильные и дорогие мировые бренды по версии Brand Finance

Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала рейтинг самых сильных брендов в мире. Оценивались объем инвестиций в маркетинг, капитал акционеров и эффективность ведения бизнеса. Кроме того, были названы самые дорогие бренды. Отмечается, что лидеры в обоих рейтингах отличаются.

Самым сильным брендом мира уже второй год подряд назван китайский мессенджер WeChat, принадлежащий компании Tencent. Его индекс силы бренда (BSI) составил 93,3 из 100 возможных. На втором месте находится Apple. Google поднялась в рейтинге с 39-го сразу на 3-е место. На четвертом находится YouTube, годом ранее на 27-й позиции. Замыкает пятерку южнокорейская поисковая система Naver (92,5).

Самые дорогие бренды мира:

Apple — 355,1 млрд. долларов;

Amazon — 350,3 млрд. долларов;

Google — 263,4 млрд. долларов;

Microsoft — 184,2 млрд. долларов;

Walmart — 119,9 млрд. долларов;

Samsung Group — 107,3 млрд. долларов;

Facebook — 101,2 млрд. долларов;

ICBC — 75,1 млрд. долларов;

Huawei — 71,2 млрд. долларов;

Verizon — 69,6 млрд. долларов.

Самым быстрорастущим брендом в мире стала популярная социальная сеть TikTok. Благодаря росту на 215% стоимость бренда увеличилась с 18,7 млрд. долларов в 2021 году до 59 млрд. долларов в 2022 году. На втором месте по скорости роста оказалась американская социальная сеть Snapchat, чья стоимость выросла на 184% — до 6,6 млрд. долларов.

Более подробно ознакомиться с отчетом можно на сайте Brand Finance.