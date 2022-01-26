Samsung представил сканер отпечатков пальцев для платежных карт

Компания Samsung представила микросхему для реализации сканера отпечатков пальцев в банковских и других картах.

Микросхема под названием S3B512C представляет собой комплексное решение, способное сделать безналичные транзакции более безопасными. S3B512C сочетает в себе датчик отпечатков пальцев, чип Secure Element (SE) для защиты от несанкционированного доступа и процессор Secure Processor для анализа и обработки данных. Также заявлены запатентованный алгоритм проверки подлинности отпечатков пальцев Samsung и технология защиты от спуфинга (фальсификация данных).

Микросхема имеет сертификаты EMVCo и Common Criteria Evaluation Assurance Level (CC EAL) 6+ и работает в соответствии с последними спецификациями Mastercard Biometric Evaluation Plan Summary (BEPS).

«S3B512C в первую очередь предназначен для платежных карт, но также может использоваться в картах, требующих высокозащищенной аутентификации, такой как идентификация студента или сотрудника, членство или доступ в здание», — сказал Кенни Хан, вице-президент по маркетингу System LSI в Samsung Electronics.

Когда на рынке появятся первые потребительские решения на базе новой разработки Samsung — неизвестно.