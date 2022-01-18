Samsung представил флагманский процессор Exynos 2200 с графикой AMD RDNA 2

Компания Samsung представила флагманский мобильный процессор Exynos 2200, главной особенностью которого стала производительная встроенная графика.

Архитектура Exynos 2200, изготовленного по 4-нм техпроцессу, включает восемь ядер CPU: одно флагманское Cortex-X2, три производительных Cortex-A710 и четыре Cortex-A510 энергоэффективных. Частоту ядер компания не раскрывает, но если верить утечкам, максимальный показатель составляет 2.8 GHz.

За мультимедийные возможности процессора отвечает графический ускоритель Samsung Xclipse на базе микроархитектуры AMD RDNA 2. По заверению компании, он способен обеспечить игровой процесс консольного уровня. Ускоритель включает аппаратную трассировку лучей и VRS (затенение с переменной скоростью). VRS предлагает разработчикам игр способ снизить скорость рендеринга в кадрах, где изменений меньше. Exynos 2200 также включает модернизированный нейропроцессорный модуль (NPU), его производительность удвоилась по сравнению с предшественником.

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Новинка поддерживает датчики камеры с разрешением до 200 Мп и запись видео в 8K или 4K HDR. Платформа совместима с 4K-дисплеями частотой 120 Hz и экранами с разрешением QHD+ и частотой 144 Hz. Exynos 2200 оснащен новым 5G-модемом 3GPP Release 16, поддерживающим mmWave и скорости работы до 10 Гбит/с. Дополнительно процессор включает в себя интегрированный элемент безопасности (iSE), призванный защитить криптографические ключи, а также другие модули для надежного шифрования памяти.

Компания Samsung заявила, что процессор Exynos 2200 уже находится в стадии массового производства. Ожидается, что он дебютирует во флагманской линейке смартфонов Galaxy S22, которую должны представить 8 февраля.