Samsung показал складные устройства Flex S, Flex G, Flex Note и Flex Slidable
Компания Samsung представила на выставке CES 2022 несколько складных устройств Flex. Это смартфоны и планшеты, получившие названия Samsung Flex S, Flex G, Flex Note и Flex Slidable.
Flex S и Flex G –складные смартфоны, которые трансформируются в большие планшеты. Обе модели складываются в двух местах (вторая – дисплеем внутрь).
Flex Note – ноутбук, оснащенный складным экраном. В сложенном состоянии он имеет габариты, сопоставимые с размерами 13-дюймового ноутбука. В нижнюю часть панели можно отображать клавиатуру или органы управления в играх.
Flex Slidable – устройство, которое напоминает представленный чуть более года назад концепт OPPO X 2021. Samsung уточняет, что дисплей Flex Slidable может выдвигаться одним нажатием кнопки и использоваться в качестве боковой панели для доступа к дополнительным функциям (прототип OPPO оборудован раздвижным дисплеем, который увеличивается в размерах).
Когда появятся коммерческие решения, компания не сообщает.