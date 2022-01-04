Samsung Galaxy S21 FE: экран 120 Hz и Snapdragon 888 по цене от 699 долларов

Компания Samsung представила флагманский смартфон Galaxy S21 FE. Аппарат имеет несколько ключевых отличий по сравнению с базовой моделью Galaxy S21.

Galaxy S21 FE получил экран Super AMOLED Infinity-O диагональю 6,41 дюйма разрешением Full HD+ с кадровой частотой 120 Hz. Новинка построена на восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 888, за графику отвечает Adreno 660. Объем оперативной памяти составляет 6 или 8 Gb, емкость встроенной – 128 или 256 Gb

Основная камера представлена тремя модулями – 12 Мп (f/1,8), 12 Мп сверхширокоугольный (f/2,2, угол обзора 123°) и 8 Мп (3-кратный оптический зум). Фронтальная камера разрешением 32 Мп (f/2,2).

Смартфон получил аккумулятор емкостью 4500 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 25 Вт и беспроводной мощностью 15 Вт. Также в оснащение устройства входят LTE, 5G, адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB Type-C, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и оптический сканер отпечатков пальцев. Есть защита по стандарту IP68. Galaxy S21 FE функционирует под управлением операционной системы Android 12 с прошивкой One UI 4.0. Габариты составляют 155,7 х 74,5 х 7,9 мм, вес – 177 гр. Доступные цвета корпуса — белый, фиолетовый, зеленый и серый.

Цена базовой версии Samsung Galaxy S21 FE в США составляет 699 долларов, а в Европе – 749 евро. Старт продаж намечен на 11 января.