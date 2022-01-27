Samsung Electronics объявил о рекордной годовой выручке в размере 233,4 млрд. долларов

Компания Samsung Electronics опубликовала отчет за четвертый квартал и за весь 2021 финансовый год. Выручка компании за четвертый квартал, завершившийся у нее 31 декабря 2021 года, составила 63,6 млрд. долларов, а годовая увеличилась на 18% — до 233,4 млрд. долларов. Это рекордный показатель за всю историю компании. Рост выручки был обусловлен в том числе увеличением продаж смартфонов премиум-класса (включая складные модели), телевизоров и бытовой техники.

Операционная прибыль составила 42,9 млрд. долларов (рост на 43% за год). Операционная прибыль мобильного бизнеса за квартал выросла на 10%, до 2,2 млрд. долларов. Прибыль подразделения памяти снизилась по сравнению с предыдущим кварталом, так как цены упали, а темпы роста оказались ниже прогнозов компании. В 2021 году капиталовложения составили 40,2 млрд. долларов. Из них 36,3 млрд. долларов компания инвестировала в наращивание производства чипов, а 2,1 млрд. долларов — на дисплеи.

В 2022 году Samsung ожидает роста в сегменте дисплеев благодаря выпуску новых смартфонов и расширению клиентской базы складных экранов. Также ожидается, что спрос на OLED-дисплеи будет увеличиваться.