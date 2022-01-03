Samsung анонсировал мониторы Odyssey Neo G8, Smart Monitor M8 и S8

Компания Samsung анонсировала три новые модели мониторов: Odyssey Neo G8, Smart Monitor M8 и S8.

Samsung Odyssey Neo G8 стал первым на рынке монитором с изогнутым дисплеем формата 4K UHD, частотой обновления 240 Hz и временем отклика 1 мс. Это игровая модель, диагональ составляет 32 дюйма. Радиус кривизны — 1000R. Монитор получил светодиоды Quantum Mini. Пиковая яркость составляет 2000 нит, а коэффициент контрастности – 1 000 000:1. Есть поддержка технологий AMD FreeSync Premium Pro и NVIDIA G-Sync, которые обеспечивают более плавный игровой процесс.

Модель оборудована двумя разъемами HDMI 2.1 и одним DisplayPort 1.4. На тыльной стороне есть подсветка, проецирующая основные цвета, которые отображены на экране.

Samsung Smart Monitor M8 — монитор диагональю 32 дюйма, в дополнение к возможности подключения к компьютеру имеет функциональность, подобную Smart TV, в том числе возможность доступа к потоковым приложениям. Толщина корпуса монитора составляет 11,4 мм. Одной из особенностей новинки является переносная веб-камера SlimFit, которую можно прикрепить к корпусу с помощью встроенного магнита.

Монитор поддерживает приложения для видеочата, включая Google Duo. Сообщается о наличии новой функции Workspace, которая позволяет объединить относящиеся к работе веб-сервисы. Функция Game Home позволяет использовать монитор для потоковой передачи игр из облачных игровых сервисов.

Samsung S8 — профессиональный монитор доступен в 27- и 32-дюймовом исполнениях при разрешении UHD. Матрица обеспечивает 98% охвата цветовой гаммы DCI-P3 и соответствует стандарту HDR 600. Модель оснащена портом USB-C на 90 Вт и другими разъемами в качестве хаба для компьютера.

Стоимость новинок пока что не называется. Продажи ожидаются до конца первой половины 2022 года. Больше информации о мониторах будет предоставлено компанией на выставке CES 2022.