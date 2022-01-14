14.01.2022

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Ролик на YouTube впервые в истории набрал более 10 млрд. просмотров

YouTube

Клип на детскую песню Baby Shark собрал более 10 млрд. просмотров на YouTube. За всю 17-летнюю историю существования видеохостинга это рекордное количество просмотров.

В ноябре 2020 года детская песня Baby Shark стала самым просматриваемым видеороликом на YouTube, а спустя 14 месяцев отметилась еще одним рекордом. Ближайший конкурент, клип Luis Fonci на песню Despasito, отстает с приличным отрывом: у него 7,7 млрд. просмотров. Тройку лидеров замыкает еще одна детская песня — Johny Johny Yes Papa (6,1 млрд. просмотров).

Топ-5 видео по количеству просмотров на YouTube:

  • Pinkfong — Baby Shark Dance (10,00 млрд);
  • Luis Fonci, Daddy Yankee — Despacito (7,70 млрд);
  • LooLoo Kids — Johny Johny Yes Papa (6,10 млрд);
  • Ed Sheeran — Shape of You (5,58 млрд);
  • Wiz Khalifa, Charlie Puth — See You Again (5,38 млрд).

В последние годы песня Baby Shark набирает популярность среди детской аудитории YouTube. Теперь по Baby Shark есть NFT, полнометражный фильм и мультсериал на Nickelodeon.

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