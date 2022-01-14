Ролик на YouTube впервые в истории набрал более 10 млрд. просмотров

Клип на детскую песню Baby Shark собрал более 10 млрд. просмотров на YouTube. За всю 17-летнюю историю существования видеохостинга это рекордное количество просмотров.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

В ноябре 2020 года детская песня Baby Shark стала самым просматриваемым видеороликом на YouTube, а спустя 14 месяцев отметилась еще одним рекордом. Ближайший конкурент, клип Luis Fonci на песню Despasito, отстает с приличным отрывом: у него 7,7 млрд. просмотров. Тройку лидеров замыкает еще одна детская песня — Johny Johny Yes Papa (6,1 млрд. просмотров).

Топ-5 видео по количеству просмотров на YouTube:

Pinkfong — Baby Shark Dance (10,00 млрд);

Luis Fonci, Daddy Yankee — Despacito (7,70 млрд);

LooLoo Kids — Johny Johny Yes Papa (6,10 млрд);

Ed Sheeran — Shape of You (5,58 млрд);

Wiz Khalifa, Charlie Puth — See You Again (5,38 млрд).

В последние годы песня Baby Shark набирает популярность среди детской аудитории YouTube. Теперь по Baby Shark есть NFT, полнометражный фильм и мультсериал на Nickelodeon.