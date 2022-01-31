31.01.2022

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Робот самостоятельно провел сложную лапароскопическую операцию, справившись лучше человека

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Роботизированная система Smart Tissue Autonomous Robot (STAR) впервые успешно провела хирургическую операцию без вмешательства человека. Эксперимент показал, что робот справился со сложной задачей значительно лучше человека.

Робот провел лапароскопическую операцию на кишечнике свиньи — кишечный анастомоз. Это достаточно сложная процедура при лапароскопическом методе, требующая очень высокой точности и множества повторяющихся движений. Маленькая ошибка может привести к тому, что орган потеряет герметичность, а это вызовет воспаление.

В результате эксперимента робот сделал операции четырем свиньям. В сравнении с результатами процедур, выполняемых человеком, наложение швов роботом признали более точным и последовательным. Ни у одной из прооперированных свиней не было выявлено проблем с негерметичным зашиванием кишки.

Обычные хирургические инструменты были модифицированы для того, чтобы ими могла воспользоваться роботизированная система. STAR был оснащен трехмерным эндоскопом на основе структурного света и руководствовался алгоритмом отслеживания на основе машинного обучения.

Данный эксперимент доказывает, что уже в ближайшем будущем роботы смогут делать операции людям самостоятельно. На данное время в мире применяется множество роботизированных систем-помощников для хирургов, но все они требуют участия человека.

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