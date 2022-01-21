Robinhood запустила бета-версию криптовалютного кошелька

Онлайн-платформа Robinhood запустила программу бета-тестирования криптовалютного кошелька, которая откроет пользователям приложения доступ ко всей экосистеме блокчейна.

Еще в октябре прошлого года в листе ожидания находилось более 1 млн. человек. Пока что функция, которая позволит пользователям переводить криптовалюты на внешние кошельки, доступна для 1000 отобранных клиентов из списка ожидания. К марту планируется расширить количество участников до 10 тыс. человек.

«Подключение миллионов клиентов к экосистеме блокчейна – это очень масштабная задача. Мы понимаем всю ответственность и серьезно относимся к ней, поэтому не торопимся и планомерно выполняем поставленные цели. Безопасность для нас на первом месте», – заявила Robinhood.

Участники тестирования имеют лимит вывода средств на внешние кошельки в размере 2999 долларов в сутки с ограничением в 10 транзакций. Двухфакторная аутентификация является обязательной.