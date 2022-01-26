Renault, Nissan и Mitsubishi представили план по выпуску электромобилей на 2030 год

Альянс автомобилестроителей Renault, Nissan Motor и Mitsubishi Motors планирует утроить свои инвестиции в совместную разработку и производство электромобилей, пишет Reuters со ссылкой на собственные источники. Согласно данным, компании намерены потратить на эти цели дополнительные 23 млрд. долларов.

Растущий уровень конкуренции и увеличение спроса на электромобили подталкивают автопроизводителей к наращиванию инвестиций в это направление. Ожидается, что официальное заявление о намерении альянса вложить 23 млрд. в разработку и производство электромобилей в течение следующих пяти лет будет озвучено позднее на этой неделе.

Планируется, что к 2030 году альянс представит более 30 новых моделей электромобилей, построенных на пяти универсальных платформах. Сейчас завершена разработка и частичное развертывание четырех универсальных платформ. Одна из них стала основой нового электрокроссовера Nissan Ariya и хэтчбека Renault Megane E-Tech Electric. Другая платформа используется для создания доступных электромобилей от Nissan и его партнера на китайском рынке в лице Dongfeng, а также бренда Renault Dacia. Остальные две платформы использовались при разработке кей-каров (японская категория малых транспортных средств, в том числе легковых автомобилей, фургонов и пикапов) и легких коммерческих авто. Предполагается, что пятая универсальная платформа будет развернута к середине десятилетия.

Кроме того, план альянса автомобилестроителей до 2030 года, помимо прочего, направлен на демонстрацию «более тесного сотрудничества» между компаниями и «общего видения электрификации транспорта и подключенной мобильности».