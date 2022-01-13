Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесли на 8 декабря 2022 года

Ожидаемую геймерами S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl снова перенесли. Игра выйдет не 28 апреля, как ожидалось, а 8 декабря этого года.

«Эти дополнительные семь месяцев необходимы, чтобы полностью реализовать наше видение и довести игру до нужного состояния. S.T.A.L.K.E.R. 2 — самая большая игра в истории GSC с соответствующими объемами работ по тестированию и полировке. Мы уверены, что разработка должна идти столько, сколько нужно: особенно в случае с таким проектом. Решение было непростым, но мы очень хотим подарить вам игру, которая будет соответствовать ожиданиям», — заявила команда разработчиков.

Разработчики благодарят игроков за терпение и понимание, а также обещают держать всех в курсе новостей, событий и показов.

S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет сразу на ПК и Xbox Series в каталоге Game Pass.