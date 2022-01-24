Reebok представил свои первые smart-часы

Компания Reebok, дочернее подразделение Adidas, представила свои первые smart-часы, получившие название ActiveFit 1.0. Устройство оснащено круглым 1,3-дюймовым HD-дисплеем и соответствует степени защиты IP67 (в них можно плавать). Есть поддержка сенсорного управления.

Reebok ActiveFit 1.0 поддерживают уведомления о звонках и сообщениях, уведомления из социальных сетей, управление камерой и музыкой смартфона, а также имеют некоторые встроенные игры.

Предусмотрен датчик частоты сердечных сокращений (ЧСС), позволяющий регистрировать изменения ритма в круглосуточном режиме. Кроме того, ведется мониторинг кровяного давления и уровня содержания кислорода в крови, отслеживание сна и напоминания о длительном сидячем положении. Часы поддерживают 15 спортивных режимов, способны подсчитывать количество сделанных шагов и потраченных калорий, а также имеется режим отслеживания женского здоровья. Есть приложение погоды. Заявленное время автономной работы до 15 дней и до 30 дней в режиме ожидания.

Устройство предлагается в четырех цветовых вариантах — черном, синем, темно-синем и красном. Цена составляет около 60 долларов. Продажи уже начались на площадке Amazon.