Realme Book Enhanced Edition Air: 2K-дисплей, 16 Gb ОЗУ и Windows 11

Компания Realme представила ноутбук Book Enhanced Edition Air. Новинка является почти полной копией Book Enhanced Edition. Ноутбук получил 14-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2160 х 1440 пикселей, максимальной яркостью 400 нит и контрастностью 1500:1. Обеспечивается 100% охват цветового пространства sRGB.

Realme Book Enhanced Edition Air построен на базе процессора Intel Core i5-11320H (до 4,5 GHz) с интегрированной графикой Intel Xe G7. Объем оперативной памяти стандарта DDR4-4266 составляет 16 Gb, емкость твердотельного накопителя NVMe — 512 Gb. По заявлению компании, по сравнению с прошлогодней моделью производительность CPU и GPU нового ноутбука выросла на 21,8% и 68% соответственно, а эффективность рассеивания тепла увеличилась на 32,7%.

За автономность устройства отвечает аккумулятор емкостью 54 Втч с быстрой 65-ваттной зарядкой, способной восполнить запас АКБ с 0% до 50% всего за 30 минут. В оснащение также входят адаптеры Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.2, порты USB-C 3.2 Gen 2, USB-A 3.1 Gen 1, Thunderbolt 4/USB 4, 3,5-мм аудиоразъем и сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания. Ноутбук оборудован двумя стереодинамиками с поддержкой технологии объемного звучания DTS. Есть веб-камера с разрешением 720p и клавиатура с 3-уровневой подсветкой. Габариты составляют 307,21 × 228,96 × 14,9–15,5 мм, вес — 1,37 кг. В качестве операционной системы применяется Windows 11.

В продажу Realme Book Enhanced Edition Air поступит 21 января по цене 740 долларов. Доступные расцветки — Sky Blue и Island Grey.