Разработан новый механизм, препятствующий использованию устройств с поддельным IMEI

Количество мобильных устройств с поддельным персональным идентификационным кодом по телекоммуникации IMEI стремительно растет. В связи с этим Министерством внутренних дел и Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана был разработан новый механизм с целью усиления правоохранительных мер, защиты прав пользователей мобильных телефонов.

Наблюдения показывают, что путем подделки персонального идентификационного кода IMEI можно клонировать программное обеспечение одного мобильного устройства и переносить его на другие устройства. В целях предотвращения случаев подделки, а также осуществления настроек на устройство будут наложены ограничения в случае изменения номера на клонированном мобильном устройстве. Такая же процедура будет выполнена при удалении дубликата номера на устройстве с поддельным IMEI и добавлении его в слот для SIM-карты. В обоих случаях мобильные устройства с внедренным ограничением будут отключены от сети.

Также разработан механизм повторного использования телефонов с внедренным ограничением, поскольку мошенники и хакеры осуществляют подделку мобильных устройств без ведома пользователей. Если владелец меняет мобильный номер на телефоне, в случае остановки сетевого обеспечения он должен обратиться в ближайшее отделение «Азерпочт» и добавить новый номер в систему. Этот процесс будет бесплатным.

Поддельные или подлинные устройства будут идентифицированы Системой регистрации мобильных устройств (СРМУ) посредством IMEI-кода. Из устройств с одинаковым IMEI, будут считаться оригинальными те, которые впервые появились в сети. Заявления о подлинности других устройств будут расследоваться «Азерпочт». Пользователь, претендующий на подлинность мобильного устройства, должен набрать на устройстве комбинацию *#06# и обратиться на почту с выведенным на экран IMEI-кодом и, при наличии с коробкой устройства. В этом случае первый видимый номер в системе и кому он принадлежит, будет идентифицирован с представленным IMEI, а владельцу будет сообщено, является ли представленное устройство подлинным или нет.

Помощь гражданам будет оказываться посредством отделений «Азерпочт» и call-центра «157». В центре ответят на проблемные вопросы, разъяснять гражданам порядок активации устройств с внедренным ограничением, а также зарегистрируют жалобы и предложения.