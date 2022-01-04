04.01.2022

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Qualcomm представил второе поколение ультразвукового сканера отпечатков пальцев

Qualcomm 3D Sonic Sensor Max

В рамках выставки CES 2022 компания Qualcomm представила второе поколение подэкранного ультразвукового сканера отпечатков пальцев 3D Sonic Sensor Max.

Основные функции:

  • датчик работает даже с влажными или масляными пальцами;
  • сенсор будет создавать объемные изображения пальца, что увеличит точность распознавания;
  • расширенная площадь срабатывания (площадь рабочей зоны увеличилась в 17 раз по сравнению с первым поколением);
  • разблокировка телефона займет 0,2 сек;
  • датчик способен распознавать два пальца одновременно (повышение безопасности мобильных платежей);
  • толщина ультразвукового сенсора составит 0,2 мм, что подразумевает использование с гибкими OLED-дисплеями.
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