Qualcomm представил второе поколение ультразвукового сканера отпечатков пальцев
В рамках выставки CES 2022 компания Qualcomm представила второе поколение подэкранного ультразвукового сканера отпечатков пальцев 3D Sonic Sensor Max.
Основные функции:
- датчик работает даже с влажными или масляными пальцами;
- сенсор будет создавать объемные изображения пальца, что увеличит точность распознавания;
- расширенная площадь срабатывания (площадь рабочей зоны увеличилась в 17 раз по сравнению с первым поколением);
- разблокировка телефона займет 0,2 сек;
- датчик способен распознавать два пальца одновременно (повышение безопасности мобильных платежей);
- толщина ультразвукового сенсора составит 0,2 мм, что подразумевает использование с гибкими OLED-дисплеями.