QNAP выпускает систему для поддержки видеоконференций

Компания QNAP на выставке CES 2022 представила ряд новых продуктов, в частности, анонсировала систему для поддержки видеоконференций.

Универсальное решение для видеоконференцсвязи и беспроводных презентаций KoiBox-100W работает под управлением специализированной операционной системы KoiMeeter. И, как отмечает производитель, является идеальной заменой дорогостоящим решениям конференцсвязи на основе SIP.

KoiBox-100W обладает дополнительными функциями беспроводной поддержки формата 4K, четырехсторонней связи и выступает локальным хранилищем.

Также подчеркивается, что организация частных встреч с помощью KoiBox-100W обеспечивает более высокий уровень безопасности и конфиденциальности по сравнению с вариантами в общедоступном облаке. Кроме того, KoiBox-100W позволяет оптимизировать обмен данными между различными платформами, такими, как Zoom, Skype, Microsoft Teams, Cisco Webex и Google Meet.

KoiBox-100W поддерживает Ethernet, Bluetooth и Wi-Fi 6. Для работы системы достаточно лишь подключить ее к дисплею через HDMI и выполнить сопряжение с камерой и микрофоном.