Приняты спецификации стандарта PCIe 6.0
Организация PCI-SIG, ответственная за развитие и продвижение стандарта PCI Express (PCIe), сообщила о принятии окончательных спецификаций стандарта PCIe 6.0.
«PCI-SIG рада объявить о выпуске спецификации PCIe 6.0 менее чем через три года после спецификации PCIe 5.0. Технология PCIe 6.0 — это экономически эффективное и масштабируемое решение, которое будет продолжать оказывать влияние на рынки с интенсивным использованием данных, такие как центры обработки данных, искусственный интеллект и машинное обучение, высокопроизводительные вычисления, автомобилестроение, интернет вещей, военная и аэрокосмическая промышленность, а также защищает отраслевые инвестиции за счет обратной совместимости со всеми предыдущими поколениями технологии PCIe», — сказал Эл Янес (Al Yanes), председатель и президент PCI-SIG.
Ключевые особенности стандарта PCIe 6.0:
- увеличение пропускной способности до 64 ГТ/с (вдвое превышает возможности PCIe 5.0) или до 256 ГБ/с при задействовании 16 линий;
- использование кодирования на основе блока управления потоком (Flit) фиксированного размера, что позволяет применять упрощенную систему коррекции ошибок Low-latency Forward Error Correction (FEC), схему передачи с амплитудно-импульсной модуляцией с четырьмя уровнями (PAM4) и алгоритма CRC (Cyclic redundancy check) для проверки целостности данных без влияния на задержку;
- обратная совместимость со стандартами PCIe всех предыдущих поколений.
Ожидается, что первые коммерческие продукты на базе PCIe 6.0 появятся на рынке в 2023–2024 годах.