Приняты спецификации стандарта PCIe 6.0

Организация PCI-SIG, ответственная за развитие и продвижение стандарта PCI Express (PCIe), сообщила о принятии окончательных спецификаций стандарта PCIe 6.0.

«PCI-SIG рада объявить о выпуске спецификации PCIe 6.0 менее чем через три года после спецификации PCIe 5.0. Технология PCIe 6.0 — это экономически эффективное и масштабируемое решение, которое будет продолжать оказывать влияние на рынки с интенсивным использованием данных, такие как центры обработки данных, искусственный интеллект и машинное обучение, высокопроизводительные вычисления, автомобилестроение, интернет вещей, военная и аэрокосмическая промышленность, а также защищает отраслевые инвестиции за счет обратной совместимости со всеми предыдущими поколениями технологии PCIe», — сказал Эл Янес (Al Yanes), председатель и президент PCI-SIG.