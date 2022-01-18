Приложение myGov получило международную награду

Мобильное приложение myGov стало лауреатом премии Global Government Excellence Award в категории «Электронные услуги» в номинации «Лучшее интеллектуальное мобильное приложение».

Цифровой сертификат был вручен Центру развития электронного правительства Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики, создавшему и управляющему порталом электронного правительства и мобильным приложением myGov.

Жюри конкурса Global Government Excellence Award состоит из мировых экспертов, специализирующихся в этой области. В состав жюри входят специалисты из Эстонии, Великобритании, США, Канады, ОАЭ, Швеции и других страны, отличающихся лидирующими позициями в Индексе развития электронного правительства. Жюри выбирает лучшие приложения по уровню технологических решений и инноваций, контента, удобного дизайна и доступности.

В этом году в число номинантов на премию Global Government Excellence Award были включены приложения из Великобритании, ОАЭ, Канады, США, Европы и Африки.

Следует отметить, что myGov обслуживает граждан как в виде интернет-портала, так и в виде мобильного приложения. Портал (https://my.gov.az/intro/) стал доступен гражданам в 2019 году, а мобильное приложение — в 2021 году. Мобильное приложение могут загрузить пользователи устройств на базе операционных систем iOS и Android, перейдя по следующим ссылкам:

Android — https://play.google.com/store/apps/details?id=az.gov.my

iOS — https://apps.apple.com/en/app/mygov/id1533956540

На сегодняшний день приложением myGov, объединяющим в себе услуги многих интегрированных систем, пользуется более 800 000 человек.