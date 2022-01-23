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При поддержке Nar создана самая крупная азербайджаноязычная аудио библиотека

В рамках проекта «Живая книга», реализованного при поддержке Nar, более 550 произведений 64 авторов мировой и азербайджанской литературы размещены на YouTube в виде аудиокниг на нашем родном языке. Все, кто интересуется чтением, могут найти литературные произведения различных жанров и объемов на YouTube-странице канала «Живая книга».

Цель создания аудиобиблиотеки — вдохновить на чтение и сделать книги более доступными для всех. В то же время она открывает возможности для чтения людям с нарушениями зрения. Проект предусматривает распространение произведений на электронных носителях среди слабовидящих людей.

Следует отметить, что проект выходит в прямом эфире по выходным с 12:00 до 14:00 на радио Антенн 101.1 FM, а также на официальных страницах радио в Facebook и в программе «Живая книга».

 

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