Представлены smart-часы Honor Watch GS3 — ИИ-датчик ЧСС и автономность до 14 дней

Компания Honor представила сегодня на презентации в Китае новые smart-часы Honor Watch GS3. Предварительный и очень краткий анонс устройства без особых подробностей состоялся еще на мероприятии Honor в августе 2021 года.

Honor Watch GS3 получили корпус из нержавеющей стали. Часы оснащаются 1,43-дюймовым AMOLED-экраном разрешением 466 х 466 пикселей с плотностью пикселей 326 ppi и яркостью 1000 кд/м2.

Покупателям на выбор предлагаются три варианта оформления Honor Watch GS3:

Streamer Classic – классическая версия с золотистым корпусом и кожаным коричневым ремешком;

Global Voyage — версия в стиле путешествий, с корпусом стального цвета и синим ремешком;

Racing Pioneer — версия в гоночном стиле, с темным корпусом и черным ремешком с характерными красными акцентами и отстрочками на ремешке.

Время автономной работы составляет 14 дней. Как обещает компания, после 5 минут подзарядки часы смогут проработать весь день. Новинка получила инновационный восьмиканальный датчик ЧСС с использованием системы искусственного интеллекта, обеспечивающий более быстрое и точное отслеживание динамических изменений пульса.

Поддерживаются 104 спортивных режима и 5 спутниковых навигационных систем (Beidou, GPS, ГЛОНАСС, Galileo и QZSS), Bluetooth 5.0 и NFC. Есть пульсоксиметр и защита от воды (5ATM).

Версия Honor Watch GS 3 Racing Pioneer стоит 204 доллара, а версии Streamer Classic и Global Voyage — 235 долларов. Прием предварительных заказов открывается сегодня, открытые продажи стартуют 14 января.