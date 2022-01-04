Представлены процессоры Intel Alder Lake для настольных ПК

Компания Intel на CES 2022 объявила о большом расширении линейки процессоров Core 12-го поколения для настольных систем — от Intel Core i9 до Pentium и Celeron. В линейку вошли как мейнстримовые модели без поддержки разгона для геймеров и энтузиастов, так и «облегченные» версии с литерой T в названии, ориентированные на снижение энергопотребления в составе мультимедийных и офисных систем.

Модели под сокет LGA 1700 традиционно представлены семействами Core i3, Core i5 и Core i7, а также более доступными Pentium Gold и Celeron. Они получили поддержку модулей оперативной памяти DDR4-3200 и DDR5-4800 объемом до 128 Gb, работающей в двухканальном режиме. Гибридной архитектурой в десктопном сегменте обзавелись только Core i7. Отмечается, что превосходство нового флагмана Core i9-12900 над прошлогодним i9-11900 составляет до 21% в различных игровых сценариях. Все новинки получили 20 собственных линий PCI-Express.

T-серия процессоров включает те же SKU, что и базовая, но при этом нижнее значение TDP у них составляет 35 Вт, а технологию Turbo Boost Max поддерживают только старшие модели Core i9 и Core i7. Кроме того, новинки имеют сниженную тактовую частоту (на 100-300 MHz) относительно своих базовых версий.

Вместе с настольными процессорами Core 12-го поколения будут поставляться новые системы охлаждения семейства Intel Laminar: с Core i9 — RH1, с Core i7, Core i5 и Core i3 — RM1, а с Pentium и Celeron — RS1. Все три кулера рассчитаны на 65-Вт процессоры, а RH1 имеет RGB-подсветку и сниженный уровень шума.

Кроме того, Intel обновила наборы системной логики. В дополнение к флагманскому Z690 были представлены три новых чипсета для платформы LGA1700: H670, B660 и H610. Все они получили поддержку Wi-Fi 6E, а первые два из них помимо прочего предлагают поддержку линий PCIe 4.0 и разгон оперативной памяти. Между собой они также различаются количеством чипсетных линий PCIe 4.0 и PCIe 3.0 (до 12/12 и до 6/8 соответственно) и числом интерфейсных портов. Бюджетный H610, как и его предшественники, предназначен для сборки недорогих ПК для офиса или учебы. Он не имеет собственных линий PCIe 4.0 и поддерживает только одноканальный режим работы ОЗУ. Материнские платы на его основе не получат скоростных портов USB 3.2 Gen 2×2.

Продажи настольных моделей Core 12-го поколения и материнских плат на базе чипсетов H670, B660 и H610 стартуют с сегодняшнего дня.