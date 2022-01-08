Представлены обновленные игровые ноутбуки Acer Predator Triton 500 SE, Predator Helios 300 и Nitro 5

На CES 2022 компания Acer представила три модели обновленных игровых ноутбуков — Predator Triton 500 SE, Predator Helios 300 и Nitro 5. Устройства получили процессоры Intel Core 12-го поколения и видеокарты серии NVIDIA RTX 30. Ноутбук Acer Nitro 5 также будет предложен с AMD Ryzen 6000.

Acer Predator Triton 500 SE – ноутбук выполнен в металлическом корпусе толщиной 19,9 мм в самом тонком месте и оснащен 16-дюймовым дисплеем с разрешением 2560 x 1600 пикселей, соотношением сторон 16:10 и частотой обновления 240 Hz. Максимальная яркость составляет 500 нит, время отклика — 3 мс. Заявлено 100% охвата цветовой гаммы DCI-P3 и поддержка технологии NVIDIA G-SYNC.

Ноутбук построен на базе процессора Intel Core i9 12-го поколения в связке с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti, 32 Gb оперативной памяти LPDDR5 и SSD-накопителем NVMe PCIe Gen 4.0 объемом до 2 Tb. В оснащение входят модули Intel Killer Wi-Fi 6E 1675i, LAN-порт (2,5 Гбит/с), разъемы HDMI 2.1 и USB 3.2 Gen2, а также Thunderbolt 4 (USB Type-C) с поддержкой функции DisplayPort и подачи питания. Операционная система — Windows 11.

Predator Helios 300 доступен с 15,6-дюймовым IPS-дисплеем (Quad HD, 165 Hz) и экраном диагональю 17,3 дюймов (Quad HD, 165 Hz или Full HD, 165/144 Hz). Новинку оснащен процессором Intel Core i7 12-го поколения, 32 Gb памяти DDR5-4800 MHz и твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe Gen 4 на 2 Tb. За графику отвечает видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 или GeForce RTX 3070 Ti.

Acer Nitro 5 будет предложен покупателям с процессором Intel Core i7 12-го поколения, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti и оперативной памятью DDR5 4800 MHz объемом до 32 Gb. Кроме того, будет доступна версия с AMD Ryzen серии 6000, дисплеем Full HD и частотой 144 Hz или Quad HD-экраном на 165 Hz.

Цена и сроки выхода на европейском рынке: