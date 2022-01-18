Представлены Garmin Epix — smart-часы премиум-класса

Компания Garmin представила переиздание smart-часов Epix, дебютировавших в 2015 году. Новая модель Garmin Epix (Gen 2) представляет собой устройство премиум-класса.

Часы получили 1,3-дюймовый AMOLED-экран с режимом always-on разрешением 454 х 454 пикселей. Для защиты экрана применяется сапфировое стекло или Corning Gorilla Glass DX. Часы будут предлагаться в двух вариантах – с титановой рамкой или стальной.

Что касается медицинских функций, часы способны отслеживать различные показатели здоровья в режиме 24/7, включая пульс, дыхание, уровень стресса и качество сна. Время автономной работы составляет 16 дней, с включенным GPS — 42 часа. Есть поддержка Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Galileo и ГЛОНАСС, платежной системы Garmin Pay, а также защита от воды (10 ATM). Устройство может работать в паре с iPhone и Android-смартфонами.

Smart-часы Garmin Epix уже поступили в продажу. Цена стальной версии составляет 900 долларов, а титановый вариант с сапфировым стеклом — 1000 долларов.