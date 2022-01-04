Представлены флагманские смартфоны Realme GT2 и GT2 Pro

На CES 2022 компания Realme представила флагманские смартфоны GT2 и GT2 Pro. Одной из главных особенностей Pro-версии является корпус из биоматериалов. Аппарат является самым экологичным среди аналогов. В партнерстве с химической компанией Sabic был разработан особый экологически чистый биоматериал для задней крышки, на ощупь напоминающий бумагу. Эко-покрытие предлагают модели белого и зеленого цветов, тогда как в черном и синем вариантах используется стекло с матовой структурой.

Экран изготовлен с применением технологии LTPO второго поколения. Благодаря этому поддерживается динамическая регулировка частоты обновления от 1 до 120 Hz в зависимости от отображаемого контента. Частота дискретизации сенсорного слоя может достигать 1000 Hz. Установлен топовый процессор Snapdragon 8 Gen 1 с охлаждающей испарительной камерой огромной площади (4129 мм²). Используется система из 12 антенн, покрывающих все стороны устройства и поддерживающих основные диапазоны почти во всех направлениях с одинаковой мощностью сигнала. Модуль NFC работает на 360 градусов.

Технические характеристики Realme GT 2 Pro:

ОС: Realme UI 3.0 на базе Android 12;

Дисплей: AMOLED, 6,7″, Quad HD+ (3216 х 1140), 1-120 Hz, тач-сенсор 1000 Hz, 1400 нит, 100% DCI-P3, стекло Gorilla Glass Victus;

Процессор: Snapdragon 8 Gen 1;

Память: оперативная LPDDR5 – 8/12 Gb, внутренняя UFS 3.1 – 128/256/512 Gb;

Основная камера: 50 Мп (Sony IMX766, f/1.8, OIS, EIS), 50 Мп широкоугольная (Samsung JN1, f/2.2, угол обзора 150°) и 2 Мп камера-микроскоп (f/1.9, 40-кратное приближение);

Фронтальная камера: 32 Мп (Sony IMX615);

Аккумулятор: 5000 мАч;

Зарядка: проводная 65 Вт;

Оснащение: 5G SA/NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth2, GPS, NFC, USB Type-C, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, сертификация Hi-Res Audio, сканер отпечатков пальцев в экране;

Габариты и вес: 163,2 х 74,7 х 8,18 мм, 189 гр (белый и зеленый цвета), 199 гр (черный и синий цвета).

Базовая версия отличается от Pro-версии немного уменьшенным дисплеем FHD+, процессором и набором камер.

Технические характеристики Realme GT 2:

ОС: Realme UI0 на базе Andr 12;

Дисплей: AMOLED, 6,62″, FHD+ (2400 х 1080), 120 Hz, тач-сенсор 600 Hz, 1300 нит, 100% DCI-P3, стекло Gorilla Glass 5;

Процессор: Qualcomm Snapdragon 888;

Память: оперативная LPDDR5 – 8/12 Gb, внутренняя UFS 3.1 – 128/256 Gb;

Основная камера: 50 Мп (f/1.8, Sony IMX766, OIS, EIS), 8 Мп широкоугольная (f/2.3, угол обзора 119°) и 2 Мп камера-микроскоп (f/2.4);

Фронтальная камера: 16 Мп (Sony IMX471);

Аккумулятор: 5000 мАч;

Зарядка: проводная 65 Вт;

Оснащение: 5G SA/NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth2, GPS, NFC, USB Type-C, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, сертификация Hi-Res Audio, сканер отпечатков пальцев в экране;

Габариты и вес: 162,9 х 75,8 х 8,6 мм, 199,8 гр.

Цены:

Realme GT 2: 8/128 Gb – 425 долларов, 8/256 Gb – 456 долларов, 12/256 Gb – 503 доллара.

Realme GT 2 Pro: 8/128 Gb – 614 долларов, 8/256 Gb – 661 доллар, 12/256 Gb – 708 долларов, 12/512 Gb – 787 долларов.

Смартфоны поступят в продажу 7 января.