Представлена полнокадровая камера Leica M11 с 60 Мп сенсором

Компания Leica представила новую полнокадровую дальномерную камеру M11. Новинка внешне очень похожа на другие моделей серии M. Главной особенностью камеры M11 является 60-мегапиксельный датчик изображения типа CMOS с обратной засветкой и технологией вариативного разрешения Triple Resolution, позволяющая получать снимки с высоким качеством изображения при полном задействовании оптического потенциала современных APO-объективов системы Leica M.

В зависимости от задачи файлы в форматах DNG и JPEG могут быть созданы в разрешении 60, 36 или 18 Мп. Фотографии в разрешении 60 Мп обеспечивают наилучшую детализацию, тогда как при съемке с пониженным разрешением повышается производительность камеры, увеличивается продолжительность непрерывной съемки и уменьшается вес итоговых файлов.

В камере M11 используется новый ультратонкий фильтр, блокирующий ИК- и УФ-излучение, который состоит из двух соединенных между собой ультратонких стекол. По утверждению компании, благодаря обновленному массиву цветных светофильтров камера обеспечивает улучшенную, более естественную цветопередачу.

Диапазон чувствительности ISO составляет от 64 до 50 000, а динамический диапазон включает 15 ступеней. Кроме того, новинка способна записывать изображения с глубиной цвета в 14 бит. За работу камеры отвечает новый процессор Maestro III. Благодаря электронному затвору камера может отрабатывать выдержки до 1/16 000 сек. Эта новая функция позволяет снимать даже при ярком солнечном свете на объектив с широко открытой диафрагмой без использования ND-фильтров. Впервые у камеры семейства M матричный замер экспозиции доступен при съемке через дальномерный видоискатель, обеспечивая точную экспозицию даже при слабом освещении.

Скорость серийной съемки достигает 4,5 к/с. При съемке с разрешением 60 Мп длина серии достигает 15 кадров, с разрешением 36 Мп — 30 к/с, а при съемке с разрешением 18 Мп длина серии ограничена только местом на карте памяти и зарядом батареи. Камера оснащена сенсорным экраном разрешением 2,3 млн. точек.

Заметным конструктивным отличием от предыдущих камер серии M является отказ от традиционной цельной крышки в нижней части корпуса в пользу более привычной комбинации из крышек аккумуляторного отсека и слота для карты SD. В дополнение к карте памяти камера имеет 64 Gb встроенной памяти. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 1800 мАч. Камера оснащена портом USB-C, который можно использовать для зарядки батареи. Для пользователей iPhone в комплект входит кабель USB-C — Apple Lightning.

Предлагаются серебристо-хромированная версия с латунной верхней частью (640 гр.) и черная версия с алюминиевой верхней частью (530 гр.). Габариты камеры составляют 139 x 80 x 38,5 мм. Кроме того, в дополнение к камере было представлено два аксессуара: электронный видоискатель Visoflex 2 с дисплеем разрешением 3,7 млн. точек, с возможностью наклона на 90°, и рукоятка с креплением Tripod Mount, которое позволяет подсоединять камеру к стандартным штативным головкам Arca-Swiss без дополнительного оборудования.

Камера Leica M11 уже доступна для покупки по цене 8995 долларов.