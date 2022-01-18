18.01.2022

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Представлен смартфон среднего уровня Vivo Y55 5G

Vivo Y55 5G

Компания Vivo представила смартфон среднего уровня Y55 5G. Модель является новой версией анонсированного месяц назад смартфона Y55s 5G.

Смартфон оснащен 6,58-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+, плотностью пикселей 441 ppi и соотношением сторон 20:9. Vivo Y55 5G построен на базе процессора MediaTek Dimensity 700 в сочетании с 4 Gb оперативной памяти и накопителем на 128 Gb с возможностью увеличения объема до 1 Tb посредством карты microSD. Основная камера включает следующие датчики: 50 Мп, 2 Мп макрообъектив и 2 Мп сенсор глубины сцены. Фронтальная камера разрешением 8 Мп получила поддержку функций бьютификации.

За автономность отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт. В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.1, NFC, стандартное 3,5-мм гнездо для наушников, FM-тюнер и боковой сканер отпечатков пальцев. Габариты составляют 163,9 × 75,3 × 9,2 мм, вес – около 200 гр. Аппарат работает на операционной системе Android 11, поверх которой установлена фирменная оболочка OriginOS 1.0.

Устройство доступно в двух цветовых решениях: Galaxy Blue и Xingyao Black. Vivo Y55 5G уже появился в продаже в Тайване по цене 290 долларов. В других регионах смартфон должен появиться немного позже.

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