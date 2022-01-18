Представлен смартфон среднего уровня Vivo Y55 5G

Компания Vivo представила смартфон среднего уровня Y55 5G. Модель является новой версией анонсированного месяц назад смартфона Y55s 5G.

Смартфон оснащен 6,58-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+, плотностью пикселей 441 ppi и соотношением сторон 20:9. Vivo Y55 5G построен на базе процессора MediaTek Dimensity 700 в сочетании с 4 Gb оперативной памяти и накопителем на 128 Gb с возможностью увеличения объема до 1 Tb посредством карты microSD. Основная камера включает следующие датчики: 50 Мп, 2 Мп макрообъектив и 2 Мп сенсор глубины сцены. Фронтальная камера разрешением 8 Мп получила поддержку функций бьютификации.

За автономность отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт. В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.1, NFC, стандартное 3,5-мм гнездо для наушников, FM-тюнер и боковой сканер отпечатков пальцев. Габариты составляют 163,9 × 75,3 × 9,2 мм, вес – около 200 гр. Аппарат работает на операционной системе Android 11, поверх которой установлена фирменная оболочка OriginOS 1.0.

Устройство доступно в двух цветовых решениях: Galaxy Blue и Xingyao Black. Vivo Y55 5G уже появился в продаже в Тайване по цене 290 долларов. В других регионах смартфон должен появиться немного позже.