Представлен смартфон среднего уровня Realme 9i

Компания Realme представила во Вьетнаме новый смартфон среднего уровня. Модель Realme 9i получила 6,6-дюймовый LCD-экран с разрешением Full HD+ и поддержку динамического изменения частоты обновления 30/48/50/60/90 Hz.

Смартфон построен на базе восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon 680. В состав чипа входят графический ускоритель Adreno 610 и модем Snapdragon X11 LTE. Объем оперативной памяти LPDDR4x составляет 4 или 6 Gb, емкость встроенного накопителя UFS 2.2 – 128 Gb, которую можно дополнить картой microSD. Кроме того, есть функция виртуального увеличения ОЗУ на дополнительные 5 Gb за счет ПЗУ.

Основная камера тройная: 50 Мп, 2 Мп макромодуль и 2 Мп сенсор глубины. Фронтальная камера разрешением 16 Мп. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Есть также адаптеры Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac и Bluetooth 5.0, GPS, NFC, порт USB-C, слот для двух SIM-карт, 3,5-мм аудиоразъем и стереодинамики. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку включения. Аппарат поставляется с операционной системой Android 11 и фирменным интерфейсом Realme UI 2.0. Габариты составляют 164,4 x 75,7 x 8,4 мм, вес – 190 гр.

Цена смартфона Realme 9i начинается от 150 долларов. Ожидается релиз и в других регионах.