Представлен ноутбук-трансформер Lenovo 13w Yoga с процессорами Ryzen 5000-U

Кроме планшета 10w, компания Lenovo представила производительный ноутбук-трансформер 13w Yoga с процессорами AMD Ryzen. Также как и планшет, новинка ориентирована на сферу образования и совместима с «облегченной» ОС Windows 11 SE для учебных заведений.

Ноутбук оснащен 13,3-дюймовым сенсорным дисплеем FHD с соотношением сторон 16:10 и яркостью 300 нит. Lenovo 13w Yoga представлен в нескольких конфигурациях с процессорами серии AMD Ryzen 5000U. Объем оперативной памяти DDR4-3200 MHz составляет до 16 Gb, емкость SSD-накопителя — до 512 Gb.

Емкость аккумуляторной батареи — 51 Втч. В оснащение входят модуль 4G-модем (опционально), Wi-Fi 6, два порта USB 3.2 Type-C, один USB 3.2 Type-A, HDMI 2.0, комбинированный аудиоразъем 3,5 мм и веб-камера 1080p с защитной шторкой. Вес составляет 1,45 кг.

Lenovo 13w Yoga поступит в продажу в США в апреле по цене от 749 долларов.