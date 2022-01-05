Представлен мощный электрокроссовер BMW iX M60: 619 л.с. и разгон от 0 до 100 км/ч за 3,8 сек

На выставке CES 2022 BMW Group представила электрокроссовер iX M60. Это уже второй электрический автомобиль в M-серии. Баварский автопроизводитель новинку описывает следующим образом: она сочетает в себе электрические технологии автомобилей линейки i, функциональность BMW X и «бескомпромиссную динамику» M-серии.

BMW iX M60 поступит в продажу этим летом и предложит два электродвигателя с общей мощностью 610 л.с. и максимальным крутящим моментом 1100 Нм. Для разгона от 0 до 100 км/ч автомобилю требуется всего 3,8 сек. Скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Максимальная дальность хода по циклу WLTP составляет 566 км.

Батареи предлагают емкость в 111,5 кВт·ч, из которых используются 106,3 кВт·ч. Для сравнения, самая мощная Tesla Model S Plaid имеет батареи на 100 кВт·ч, а у флагманского седана Mercedes-Benz EQS этот показатель равен 107,8 кВт·ч. Зарядка аккумуляторов от 10 до 80% занимает 97 минут, если подключить машину к станции на 25 А и 50 кВт. Если выбрать 100-кВт зарядную станцию на 250 А, можно сократить это время до 49 минут, станция на 250 кВт — 35 минут.

В базовой версии электрокроссовер получит 21-дюймовые диски (22-дюймовые доступны в качестве опции), интегральное рулевое управление и пневматическую подвеску с функцией ограничения пробуксовки колес и автоматическим контролем дорожного просвета в зависимости от полезной загрузки. Кроме того, высоту кузова можно регулировать самостоятельно с помощью кнопки на центральной консоли. Степень амортизации может автоматически изменяться в пределах нескольких миллисекунд с учетом продольного и поперечного ускорений, скорости движения и угла поворота руля.

BMW iX M60 получил систему объемного звучания Bowers & Wilkins 4D Diamond Surround, технологию инфракрасного обогрева и автоматическую систему парковки. Автомобиль оснащен системой беспилотного вождения третьего уровня. Компания также отметила некоторые экологичные решения в данной модели: в частности, в электродвигателях не используются редкоземельные металлы.

В ближайшие годы BMW Group планирует расширить ассортимент электромобилей и к 2030 году довести их долю до 50%.