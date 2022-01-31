31.01.2022

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Представлен моноблочный ПК MSI Pro AP241Z All In One

MSI Pro AP241Z All In One

Кроме новой игровой консоли MAG Trident S на базе APU от AMD, компания MSI представила моноблочный компьютер. Модель под названием Pro AP241Z All In One оснащена тем же гибридным процессором Ryzen 7 5700G. Он выполнен по 7-нм техпроцессу, имеет архитектуру Zen3 и встроенную графику Radeon Vega 8.

Производитель заявляет, что устройство больше ориентировано на профессиональные приложения, чем на высококлассные игры. Моноблок получил тонкий корпус, а также 24-дюймовый IPS-экран разрешением FullHD с максимально узкой рамкой с трех сторон.

MSI Pro AP241Z All In оснащен оперативной памятью DDR4, работающей на частоте 3200 MHz, твердотельным накопителем M.2, 2,5-дюймовым жестким диском, а также встроенными двумя динамиками мощностью по 3 Вт. Новинка поставляется с веб-камерой Full HD, которая поддерживает технологию WiFi 6E для быстрого и стабильного соединения.

Цену устройства и дату выхода компания MSI пока не сообщает.

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