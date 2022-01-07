Представлен монитор MSI Optix MAG274QRX формата WQHD для киберспорта

На CES 2022 компания MSI представила монитор, разработанный специально для пользователей, которые участвуют в игровых состязаниях. Модель под названием Optix MAG274QRX построена на матрице Rapid IPS с диагональю 27 дюймов.

Панель соответствует формату WQHD (2560 × 1440 пикселей), частота обновления достигает 240 Hz. Время отклика — 1 мс. Устройство имеет контрастность 1000:1, пиковую яркость 400 нит, углы обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов. Заявлено 97% охвата цветового пространства Adobe RGB, 92% охвата пространства DCI-P3 и 126% охвата цветового пространства sRGB. Количество воспроизводимых цветовых оттенков превышает 1 млрд.

Есть режим Night Vision. Имеется KVM-переключатель, который позволяет использовать одну клавиатуру и мышь для двух разных компьютеров. В оснащение входят интерфейсы Display Port 1.4a, HDMI 2.0 (×2), USB Type C (DP alt.) с возможностью подачи 15 Вт энергии на подсоединенное устройство, USB 2.0 и стандартный аудиоразъем.

Цена монитора MSI Optix MAG274QRX пока не сообщается.