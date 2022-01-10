Представлен Magic V — первый складной смартфон компании Honor

Компания Honor представила сегодня в Китае Honor Magic V. Это первый смартфон компании в складном форм-факторе с гибким экраном внутри и большим экраном снаружи. Ожидается, что Honor Magic V станет конкурентом таких моделей, как Samsung Galaxy Z Fold3, Xiaomi Mix Fold и Oppo Find N.

Во время презентации новинку сравнивали с Samsung Galaxy Z Fold3 и iPad, указывая на ее превосходство. Например, Samsung Galaxy Z Fold3 заметно толще и имеет большой зазор на сгибе, а iPad mini проигрывает Honor Magic V по разрешению, яркости, и частоте обновления изображения.

По заверениям Honor, в Magic V используется лучший среди подобных аппаратов внешний экран. Это 6,45-дюймовая AMOLED-матрица с разрешением 2560 х 1080 пикселей, частотой обновления 120 Hz, максимальной яркостью 1000 нит, поддержкой HDR10+ и 100% охватом цветового пространства DCI-P3. Благодаря тонким рамкам дисплей занимает 90% площади корпуса. Экран прикрыт особым стеклом из нанокристаллов, благодаря чему он в пять раз лучше защищен от падений, чем другие смартфоны. Во время презентации для наглядности аппарат даже бросили на сцену. Внутренний OLED-дисплей имеет диагональ 7,9 дюймов, разрешение 2272 х 1984 пикселей и частоту обновления 90 Hz. Максимальная яркость — 800 нит. Есть поддержка HDR10+ и 100% покрытие цветового пространства DCI-P3. Панель прикрыта магнетронной нанооптической пленкой нового поколения с низким коэффициентом отражения, что повышает читаемость картинки.

Как внутренний, так и внешний экраны поддерживают ШИМ-регулировку яркости с частотой 1920 Hz. Благодаря этому пользователь не должен ощущать мерцание. В Honor Magic V используется самый тонкий в отрасли горизонтальный внутренний шарнир для складного экрана, рассчитанный на 200 тыс. открытий/закрытий.

В основе смартфона лежит новый процессор Snapdragon 8 Gen 1. В состав чипа входят графический ускоритель Adreno нового поколения. Встроенный модем Snapdragon X65 5G позволяет передавать данные со скоростью до 10 Гбит/с в сторону абонента. Объем оперативной памяти составляет 12 Gb, емкость встроенной флеш-памяти — 256 или 512 Gb.

Основная камера у смартфона тройная. Она сочетает модули разрешением 50 Мп каждый: основная широкоугольная, ультраширокоугольная и дополнительная с расширенным спектром. Во внешний и внутренний экраны интегрированы селфи-модули по 42 Мп.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 4750 мАч с поддержкой 66-ваттной зарядки. На 50% смартфон можно зарядить за 15 минут. В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou и NFC. Сканер отпечатков пальцев располагается в боковой кнопке питания. В качестве предустановленной операционной системы используется Android 12 с фирменным интерфейсом Magic UI 6.0. Заявлена поддержка сервисов Google. Габариты в закрытом состоянии составляют 160,4 × 72,7 × 14,3 мм, в открытом — 160,4 × 141,1 × 6,7 мм. Вес — 293 гр.

Покупателям будут предложены три цветовых варианта корпуса — серебристый, глянцевый черный и оранжевый с отделкой под кожу. Прием предварительных заказов начнется сегодня. В продажу смартфон Honor Magic V поступит 18 января по цене 1569 долларов за версию 12/256 Gb, а модификация 12/512 Gb будет стоить 1726 долларов.