Представлен Huawei MateBook D 14 SE: Intel Core i5 и Windows 11 за 613 долларов

Компания Huawei представила в Китае обновленную версию ноутбука MateBook D 14 SE. Новинка является упрощенной и более доступной версией модели MateBook D.

Ноутбук оснащен 14-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD и охватом 45% цветового пространства NTSC. Матрица обладает яркостью 250 нит и контрастностью 800:1. Толщина рамок экрана с трех сторон составляет 4,8 мм, благодаря чему панель занимает 84% площади поверхности крышки. Дисплей имеет сертификат TÜV Rheinland о защите глаз от синего излучения.

В основу Huawei MateBook D 14 SE положен четырехъядерный процессор Intel Core i5-1155G7 со встроенной графикой Intel Iris Xeм. Объем оперативной памяти составляет 8 Gb, емкость твердотельного накопителя 512 Gb.

Ноутбук оснащен встроенным аккумулятором емкостью 56 Втч, клавиатурой с подсветкой и сканером отпечатков пальцев. Есть адаптеры Wi-Fi 802.11ax и Bluetooth 5.2, порты USB 3.2 Gen1, USB-A 2.0 и USB-C, а также HDMI и 3,5-мм гнездо для наушников. Установлена операционная система Windows 11. Габариты составляют 322,5 × 214,8 × 15,9 мм, вес — 1,38 кг.

Прием предварительных заказов в Китае на устройство уже начался, а реальные продажи стартуют 20 января. Цена составляет 613 долларов.