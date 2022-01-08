Panasonic представил сверхлегкую VR-гарнитуру MeganeX

На выставке CES 2022 компания Panasonic представила новые очки виртуальной реальности MeganeX. Работа над ними ведется совместно с компанией Shiftall еще с 2020 года. Отмечается, что новинка создана для пользователей метавселенной.

MeganeX получили необычный дизайн, больше похожий на футуристические очки, чем на стандартную VR-гарнитуру. Окуляры напоминает бинокль с двумя круглыми наглазниками, оправа складная, как у очков. VR-гарнитура имеет компактные размеры и небольшой вес, что делает их комфортными в использовании. Вес без кабеля составляет 250 гр.

VR-гарнитура оснащена 1,3-дюймовыми дисплеями с разрешением 2560 × 2560 пикселей, способными проецировать 10-битные изображения 5,2K HDR с частотой 120 Hz. Очки созданы на базе процессора Qualcomm Snapdragon XR1, но в качестве отдельной гарнитуры они не работают. Для функционирования их необходимо подключить к игровому компьютеру посредством USB-разъема. MeganeX оснащены камерой с функцией определения положения головы с шестью степенями свободы (6DoF) и встроенными динамиками.

Очки предназначены для работы со SteamVR и совместимы практически со всеми приложениями и играми этой платформы. Panasonic сообщает, что планируется дополнить устройство системой кондиционирования, которая позволит нагревать или охлаждать пользователя, когда он испытывает соответствующие ощущения в метавселенной.

VR-гарнитура MeganeX поступит на рынок этой весной по цене менее 900 долларов.