Panasonic LZ2000 — новая линейка OLED-телевизоров с функциями для геймеров

Компания Panasonic представила на выставке потребительской электроники CES 2022 флагманскую серию OLED — телевизоров LZ2000 с набором геймерских функций. Главными особенностями новинок стали ИИ-функции для улучшения качества изображения, заводская калибровка цветопередачи и широкий список настроек для консолей последнего поколения и ПК.

Panasonic LZ2000 предлагается в модификациях с диагональю дисплея 55, 65 и 77 дюймов. Функционально телевизоры друг от друга не отличаются. Во всех новинках реализована функция оптимизация изображения в зависимости от цветовой температуры освещения. Алгоритм Auto AI, ориентируясь на показания встроенного в телевизор датчика, автоматически подстраивает изображение таким образом, чтобы оно выглядело максимально реалистично.

Искусственный интеллект регулирует параметры картинки и звука в зависимости от типа контента, отображаемого на дисплее. Телевизоры также оборудованы акустической системой с панорамным звучанием и поддержкой технологии Dolby Atmos.

Телевизоры линейки LZ2000 поддерживают стандарты Dolby Vision IQ, Dolby Vision, HDR10+ Adaptive и HLG Photo. Предусмотрен режим Filmmaker Mode для корректировки цветопередачи при просмотре фильмов. Геймерам пригодится отображение FPS и HDR данных. Кроме того, предоставлена возможность калибровки черного цвета при помощи Dark Visibility Enhancer. Настройка Auto Game Mode позволит минимизировать задержку ввода. Все модели оснащены портами HDMI 2.1.

Цены и сроки доступности устройств станут известны позднее.