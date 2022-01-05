Обновленный Realme Book – процессор Intel Core i5-11320H, 16 Gb ОЗУ и новая система охлаждения

Компания Realme представила на CES 2022 улучшенную версию ноутбука Realme Book, который дебютировал в августе 2021 года.

Главное изменение в аппаратной платформе, теперь используется Core i5-11320H. Заявляется, что производительность CPU повысилась на 21,8%, а встроенного GPU –на 68%. Применяется модифицированная система охлаждения, ее эффективность повысилась более чем на 30%. Обновленный ноутбук Realme Book получил 16 Gb ОЗУ и SSD объемом 512 Gb. Толщина устройства составляет 14,9 мм, вес – 1,47 кг.

Цена составляет 740 долларов. Продажи стартуют 7 января.