Объявлены победители конкурса «Azercell Hackathon 2022»!

25 января завершился конкурс «Azercell Hackathon 2022», проведение которого было инициировано и организовано ООО «Azercell Telecom». Молодые люди с различными навыками, нестандартным мышлением и большим потенциалом приняли участие в соревновании с целью поиска наиболее успешного решения поставленных перед ними технологических задач. Компания Azercell Telecom, следующая своей стратегической цели «Упрощаем доступ, расширяем возможности!», стремится создавать условия для молодых программистов, помогая им проверить свои знания в конкурентной среде, а также заявить о себе, приняв участие в разработке инновационных программ, продуктов и услуг.

В конкурсе «Azercell Hackathon 2022», который прошел с 22 по 23 января, приняло участие в общей сложности 36 человек, разделенных на 12 команд. После старта мероприятия команды приступили к работе над поставленными перед ними задачами. На протяжении всего хакатона участников поддерживали профессиональные и новаторские команды Azercell из департаментов Информационных Технологий и Подбора персонала.

Следует отметить, что для участия в данном конкурсе подало заявки более 30 команд. 12 команд успешно прошли отбор, проводившийся на начальном этапе, и получили право на участие в конкурсе. 23 января, по истечении отведенного на конкурс времени, участники представили свои технологические решения в соответствии с поставленными задачами.

Финальный этап конкурса состоялся 25 января в Университете ADA. В финале команды выступили перед жюри с итоговыми презентациями, выполнившие же задание в соответствии с требуемыми критериями и достигшие наивысших результатов, были объявлены победителями.

По результатам «Azercell Hackathon 2022» 1-е место за участие в конкурсе было присуждено команде «Enigma», 2-е место заняла команда «Fayda», 3-е место было присуждено команде «Code Geass». Победителям, соответственно, были вручены 3000 манатов, 1500 манатов и ценные подарки.

Организационную поддержку церемонии награждения оказал Университет АDА.

ООО «Azercell Telecom» поздравляет победителей конкурса и желает успехов в их будущих начинаниях. Компания всегда уделяет особое внимание молодежи, стремящейся к повышению уровня образования и научных знаний, освоению инновационного мышления и технологий, а также получению конкурентоспособных знаний. Azercell и далее будет поддерживать инициативы, реализуемые в этом направлении в нашей стране, продолжая реализацию собственных проектов.