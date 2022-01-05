NVIDIA анонсировала топовую видеокарту GeForce RTX 3090 Ti

На выставке CES 2022 компания NVIDIA показала новый флагманский графический ускоритель GeForce RTX 3090 Ti.

Внешний вид GeForce RTX 3090 Ti полностью повторяет дизайн базовой RTX 3090, отличия кроются в технических характеристиках. Новая видеокарта получит 24 Gb памяти GDDR6X с пропускной способностью 21 Гбит/с, что на 7,7% выше, чем скорость памяти RTX 3090. Эта обеспечит дополнительную производительность в играх с разрешением 4К и задачах искусственного интеллекта.

NVIDIA заявляет, что производительность графического процессора видеокарты GeForce RTX 3090 Ti достигает 40 Тфлопс в операциях одинарной точности (FP32), тогда как для RTX 3090 этот показатель соответствует 36 Тфлопс. Кроме того, новая видеокарта демонстрирует производительность в 78 Тфлопс в трассировке лучей и 320 Тфлопс в задачах искусственного интеллекта.

Компания не раскрыла информацию о частотах новинки, но предполагается, что GeForce RTX 3090 Ti будет примерно на 10% быстрее базовой модели. NVIDIA пока не опубликовала результаты тестов, информацию о ценах и доступности новинки. Более подробная информация о новой видеокарте будет в конце этого месяца.