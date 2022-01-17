Nubia Sound C1: TWS-наушники с Bluetooth 5.3 и автономностью до 32 часов

Компания Nubia представила в Китае новые TWS-наушники New Sound C1. Новинка имеет доступную цену, приличную автономность и поддержку игрового режима.

Наушники оснащаются 13-миллиметровыми драйверами и модулем Bluetooth 5.3. Они поддерживают игровой режим с низкой задержкой звука (до 60 мс). Есть защита от пота и брызг по стандарту IPX4.

Заявленное время автономной работы составляет до 8 часов. Комплектный кейс со встроенным аккумулятором на 400 мАч продлит автономность новинки до 32 часов. Заряжается он через порт USB-C.

TWS-наушники Nubia Sound C1 будут предложены в трех цветовых решениях: мятном, голубом и белом. Цена составляет 25 долларов. Старт продаж запланирован на 18 января.