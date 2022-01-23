Новый рестайлинг от бренда “Ailə TV”

Компания «Caspian Telecom», уже много лет успешно работающая в телекоммуникационном секторе Азербайджана и предоставляющая в основном услуги кабельного телевидения, IPTV и интернет-провайдера, впервые в своей истории изменила корпоративный дизайн и фирменный стиль брендов Ailə TV и Ailə NET в рамках плана по рестайлингу. При этом компания будет позиционировать свои услуги под новым слоганом «Hər kəsə dəyərli».

План мероприятий по адаптации к требованиям современности включают не только визуальное обновление бренда, но и внедрение инновационных услуг высшего качества.

В рамках осуществляемых мер для удобства абонентов уже запущено новое прилежание Aile Mobile которое доступно как в PlayStore, так и в AppStore. Благодаря данному приложению пользователи услуг бренда могут в курсе всех новостей, управлять своим балансом и абонементом, а также получать бонусы совершая онлайн-оплату.

Возможность просматривать более 200 ТV-каналов из любой точки мира с услугой IPTV от Ailə TV теперь также доступна для каждого. Так приложение Ailə TV для просмотра этих ТВ каналов уже доступна на смарт-телевизорах LG и Samsung, а также на платформах PlayStore и AppStore. Не остались в стороне также пользователи телевизоров, не обладающие функцией Smart ТВ, так для них скоро будет доступно новое поколение устройств Ailə TV Player, работающих на ОС Android 9. Устройства Ailə TV Player обладают уникальной спецификой оснащать обычные телевизоры такими функциями как доступ к более 200 ТV-каналам Ailə TV, YouTube, а также обновленной фильмотеке Ailə Cinema, где постоянно выкладываются самые интересные и новейшие фильмы, сериалы и мультипликационные фильмы.

Обновления коснулись и сайта aile.tv который был усовершенствован и адаптирован под новый фирменный стиль. В соответствии с новым брендом обновляется также фирменный стиль 8 филиалов в городе Баку и одного в Гяндже. Мероприятия по обновлению были успешно завершены по всем другим визуальным средствам и рекламным материалам компании.