Новый пульт ДУ Samsung Eco Remote может заряжаться от Wi-Fi роутера

Компания Samsung продемонстрировала новый пульт ДУ для телевизоров, не требующий смены элементов питания.

Новый пульт Eco Remote, как и предыдущая версия, может заряжаться от солнечной энергии. Кроме того, он также имеет возможность преобразовывать в энергию радиоволны, излучаемые маршрутизатором. Учитывая, что роутер есть почти у всех и практически он активен постоянно, это отличный источник энергии для пульта ДУ.

В основе решения лежит намерение Samsung постепенно избавиться от батарей AAA-типа. По оценкам компании, пульты на солнечных элементах питания позволят избежать производства и утилизации 99 млн. батареек в течение 7 лет.

Помимо новой опции, Eco Remote можно заряжать через обычный порт USB Type-C. Новая модель пульта ДУ будет доступна не только в черном, но и в белом цвете. Белая модель, по словам компании, призвана лучше дополнить такие телевизоры, как The Frame, Serif и Sero.